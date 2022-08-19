Минюст Турции назвал дату проведения президентских выборов

Президентские выборы в Турции должны состояться 18 июня 2023 года.

Президентские выборы в Турции должны состояться 18 июня 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на министра юстиции страны Бекира Боздага.

"Выборы, которые состоятся 18 июня 2023 года, — это вторые выборы, на которых наш президент будет баллотироваться. Здесь нет нужды в комментариях. Нет закрытой, двусмысленной ситуации", — сказал министр.

Ранее обозреватели издания Euractiv писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии выборов делает упор на серию своих дипломатических побед на международной арене и пытается отвлечь избирателей от серьезных экономических проблем, сконцентрировавшись на своих достижениях во внешней политике.