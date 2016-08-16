Минюст Турции направило Греции запросы на экстрадицию восьми беглых военных

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Министерство юстиции Турции направило Греции запросы на экстрадицию восьми военных, бежавших туда на вертолете после попытки переворота.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Cumhuriyyet", Турция ожидает от Греции экстрадиции военных.

Напомним, что восемь военных Турции сбежали в греческий Александруполис после попытки госпереворота 15 июля, организованного террористической группировкой Фетхуллаха Гюлена. Среди бежавших военных — три майора, три капитана и два унтер-офицера.