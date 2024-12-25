Минюст Турции: 10 человек задержали после взрыва на пороховом заводе в Балыкесире

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании 10 человек в рамках расследования дела о взрыве на заводе по производству взрывчатки, расположенном в городе Балыкесир на западе страны.

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании 10 человек в рамках расследования дела о взрыве на заводе по производству взрывчатки, расположенном в городе Балыкесир на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

"Виновные в происшествии будут определены по итогам расследования. К настоящему времени в рамках разбирательства задержаны 10 человек", - сказал он.

По словам Тунча, власти проводят всестороннее расследование причин взрыва, в результате которого 11 человек погибли и 8 пострадали.

Взрыв произошел утром 24 декабря на линии по производству капсюлей-воспламенителей. Здание предприятия было практически полностью разрушено. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.