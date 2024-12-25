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Минюст Турции: 10 человек задержали после взрыва на пороховом заводе в Балыкесире

Минюст Турции: 10 человек задержали после взрыва на пороховом заводе в Балыкесире Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании 10 человек в рамках расследования дела о взрыве на заводе по производству взрывчатки, расположенном в городе Балыкесир на западе страны.
В регионе
25 декабря 2024 г. 16:35
Минюст Турции: 10 человек задержали после взрыва на пороховом заводе в Балыкесире

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании 10 человек в рамках расследования дела о взрыве на заводе по производству взрывчатки, расположенном в городе Балыкесир на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

"Виновные в происшествии будут определены по итогам расследования. К настоящему времени в рамках разбирательства задержаны 10 человек", - сказал он.

По словам Тунча, власти проводят всестороннее расследование причин взрыва, в результате которого 11 человек погибли и 8 пострадали.

Взрыв произошел утром 24 декабря на линии по производству капсюлей-воспламенителей. Здание предприятия было практически полностью разрушено. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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