Минюст России признал иноагентами девять СМИ

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Минюст России включил девять СМИ, в том числе, "Голос Америки" и "Радио Свобода" в список иностранных агентов. Как передает Report, cообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

"В соответствии с Законом "О средствах массовой информации" решениями Минюста России иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, признаны: "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Фактограф", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии", - говорится в сообщении.

Ранее в МИД России анонсировали "сюрприз" для СМИ США.