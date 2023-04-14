Минюст РФ объявил актера и продюсера Семена Слепакова иноагентом

Российский комедийный актер, сценарист, продюсер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков внесен в реестр иностранных агентов.

Российский комедийный актер, сценарист, продюсер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков внесен в реестр иностранных агентов.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

Минюст объяснил это тем, что он выступал против проведения войны в Украине.

"С.С. Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации", - указывается в сообщении.

Помимо С.Слепакова в список иноагентов вошли несколько физлиц и организаций.