Минюст РФ объявил актера и продюсера Семена Слепакова иноагентом

Российский комедийный актер, сценарист, продюсер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков внесен в реестр иностранных агентов.
Как передает
Минюст объяснил это тем, что он выступал против проведения войны в Украине.
"С.С. Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации", - указывается в сообщении.
Помимо С.Слепакова в список иноагентов вошли несколько физлиц и организаций.