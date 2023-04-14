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Минюст РФ объявил актера и продюсера Семена Слепакова иноагентом

Минюст РФ объявил актера и продюсера Семена Слепакова иноагентом Российский комедийный актер, сценарист, продюсер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков внесен в реестр иностранных агентов.
В регионе
14 апреля 2023 г. 22:42
Минюст РФ объявил актера и продюсера Семена Слепакова иноагентом

Российский комедийный актер, сценарист, продюсер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков внесен в реестр иностранных агентов.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

Минюст объяснил это тем, что он выступал против проведения войны в Украине.

"С.С. Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации", - указывается в сообщении.

Помимо С.Слепакова в список иноагентов вошли несколько физлиц и организаций.

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