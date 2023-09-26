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Минюст Ирана: Прокурор Тегерана потребовал сурового наказания для напавшего на посольство Азербайджана

Минюст Ирана: Прокурор Тегерана потребовал сурового наказания для напавшего на посольство Азербайджана ”Прокурор Тегерана в обвинительном заключении попросил самое суровое наказание для напавшего на посольство Азербайджана".
В регионе
26 сентября 2023 г. 19:07
Минюст Ирана: Прокурор Тегерана потребовал сурового наказания для напавшего на посольство Азербайджана

”Прокурор Тегерана в обвинительном заключении попросил самое суровое наказание для напавшего на посольство Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на Independentpersian, об этом заявил пресс-секретарь Министерства юстиции Ирана Масуд Сатаиши.

По его словам, обвинение направлено в суд.

Напомним, утром 27 января 2023 года на посольство Азербайджана в Иране было совершено террористическое нападение. Террорист, вооруженный автоматом марки "Калашников", прорвавшись через пост охраны, убил начальника службы охраны и ранил еще двоих. После этого сотрудники посольства Азербайджана в Иране были эвакуированы.

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Версия на азербайджанском языке Ədliyyə sözçüsü: "Tehran prokuroru Azərbaycan səfirliyinə hücum edənə ən ağır cəza istəyib"

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