Минюст Ирана: Прокурор Тегерана потребовал сурового наказания для напавшего на посольство Азербайджана

”Прокурор Тегерана в обвинительном заключении попросил самое суровое наказание для напавшего на посольство Азербайджана".

”Прокурор Тегерана в обвинительном заключении попросил самое суровое наказание для напавшего на посольство Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на Independentpersian, об этом заявил пресс-секретарь Министерства юстиции Ирана Масуд Сатаиши.

По его словам, обвинение направлено в суд.

Напомним, утром 27 января 2023 года на посольство Азербайджана в Иране было совершено террористическое нападение. Террорист, вооруженный автоматом марки "Калашников", прорвавшись через пост охраны, убил начальника службы охраны и ранил еще двоих. После этого сотрудники посольства Азербайджана в Иране были эвакуированы.