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Минюст Грузии заявил о невозможности освобождения Саакашвили на нынешнем этапе

Минюст Грузии заявил о невозможности освобождения Саакашвили на нынешнем этапе Возможности освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили от отбывания наказания или предоставить ему отсрочку на нынешнем этапе нет.
В регионе
18 июля 2023 г. 23:48
Минюст Грузии заявил о невозможности освобождения Саакашвили на нынешнем этапе

Возможности освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили от отбывания наказания или предоставить ему отсрочку на нынешнем этапе нет.

Как передает Report, об этом сообщил министр юстиции Рати Брегадзе в интервью Первому каналу Грузинского общественного вещания.

"На данном этапе в рамках нашей компетенции нет какой-либо возможности ни освобождения от отбывания наказания этого человека (Саакашвили - ред.), ни отсрочки наказания", - сказал Брегадзе, отвечая на вопрос, можно ли обменять Саакашвили на какого-либо разыскиваемого Грузией на Украине преступника.

Брегадзе ответил утвердительно на вопрос, значит ли это, что власти Грузии исключают возможность какого-либо альтернативного способа отбывания экс-президентом наказания в Украине, например, под гарантии Киева.

Напомним, что М.Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в одну из частных больниц Тбилиси.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın ədliyyə naziri: "Saakaşvilinin azad edilməsi mümkünsüzdür"

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