Минюст Грузии создал реестр для регистрации НПО по закону об иноагентах

Финансируемые из-за рубежа неправительственные организации в Грузии с 1 августа начнут регистрироваться в реестре.

Финансируемые из-за рубежа неправительственные организации в Грузии с 1 августа начнут регистрироваться в реестре.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил на брифинге грузинский министр юстиции Рати Брегадзе.

По его словам, Минюст страны данный реестр в соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния", который был принят парламентом 14 мая в третьем чтении. Действие закона распространяется на НПО и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за границы. Они будут обязаны в январе каждого года предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, но парламент 28 мая его преодолел.