Минюст Грузии намерен заказать токсикологическое исследование Саакашвили

Министерство юстиции Грузии сегодня обратится в Национальное бюро экспертизы имени Самхараули для проведения токсикологической экспертизы экс-президенту Михаилу Саакашвили.

Министерство юстиции Грузии сегодня обратится в Национальное бюро экспертизы имени Самхараули для проведения токсикологической экспертизы экс-президенту Михаилу Саакашвили.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр юстиции Рати Брегадзе.

Адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что в результате проведенной биопсии в организме экс-президента были обнаружены отравляющие вещества. Мать экс-президента Гиули Аласания упомянула наличие тяжелых металлов, среди которых была ртуть. Обнародовать другие подробности обещали в начале предстоящей недели.

"Для того, чтобы у общества не осталось ни одного вопроса, завтра утром мы свяжемся с Национальным центром имени Самхараули для проведения токсикологической экспертизы и для того, чтобы у общественности была полная и исчерпывающая информация о состоянии здоровья Михаила Саакашвили", - сказал Брегадзе журналистам.

Сторонники Саакашвили и его семья требуют освобождения экс-президента по состоянию здоровья, проблемы с которым начались после голодовки, длившейся 50 дней.

В воскресенье в Тбилиси у здания канцелярии правительства прошла акция с требованием перевести Саакашвили на лечение за границу. Еще одна акция намечена на 23 ноября.