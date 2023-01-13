Минюст: Гарантии неприкосновенности действуют для Назарбаева, а не для членов семьи

С утратой силы Конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы" для экс-президента Нурсултана Назарбаева действуют все гарантии неприкосновенности, но они не действуют для членов его семьи.

С утратой силы Конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы" для экс-президента Нурсултана Назарбаева действуют все гарантии неприкосновенности, но они не действуют для членов его семьи.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом заявил журналистам министр юстиции Азамат Ескараев в кулуарах парламента.

"Закон, который ставится сейчас на утрату, он предусматривал (гарантии) на имущество, счета членов семьи. После принятия закона эти гарантии будут отменены", – сказал он.

Для экс-президента сохраняются все гарантии неприкосновенности, добавил Ескараев.

Отметим, что данный закон на днях утвердил Конституционный суд Казахстана.

Соответствующий закон был принят еще в 2000 году и несколько раз дорабатывался.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, он оставил пост в марте 2019 года.