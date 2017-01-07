Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в этом веке

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Минувшая ночь в столице России Москве стала самой холодной в этом веке, температура воздуха в столице опустилась до минус 29,8 градуса. Как сообщает Report, об этом заявили в гидрометцентре России.

Предыдущий рекорд этой зимы был установлен днем ранее - температура в Москве опускалась до минус 27,2 градуса.

Ранее МЧС России предупредило, что в выходные температура воздуха в Москве опустится до минус 35 градусов, и призвало жителей города без необходимости не покидать дома, а водителей быть особо внимательными.