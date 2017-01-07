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    Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в этом веке

    Ранее МЧС России предупредило, что в выходные температура воздуха в Москве опустится до минус 35 градусов

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Минувшая  ночь в столице России Москве стала самой холодной в этом веке, температура воздуха в столице опустилась до минус 29,8 градуса. Как сообщает Report, об этом заявили  в гидрометцентре России.

    Предыдущий рекорд этой зимы был установлен днем ранее - температура в Москве опускалась до минус 27,2 градуса.

    Ранее МЧС России предупредило, что в выходные температура воздуха в Москве опустится до минус 35 градусов, и призвало жителей города без необходимости не покидать дома, а водителей быть особо внимательными.

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