Минтранспорта: Предварительные итоги расследования крушения под Актау будут известны на днях

Предварительные итоги по расследованию крушения под Актау будут опубликованы в ближайшие дни.

Предварительные итоги расследования крушения самолета AZAL под Актау будут обнародованы в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил в ходе брифинга министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

По его словам, совместная работа специалистов из разных стран вышла на финишную прямую.

"Специалисты работают усердно. Как мы говорили до этого, привлечены международные специалисты от Азербайджанской Республики, Российской Федерации, Бразилии и ИКАО. Мы ожидаем, что в ближайшие дни предварительный отчет будет опубликован официально на нашем сайте. Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу. Это очень кропотливая работа", – отметил он.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 - выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.