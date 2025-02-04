Минтранспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет по расследованию крушения самолета AZAL

Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines.
Как передает местное бюро Report, отчет опубликован
"Комиссией по расследованию продолжается проведение детального обследования повреждений конструкций воздушного суда. Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - следует из отчета.
Отмечается, что Комиссией по расследованию в присутствии Уполномоченных представителей Федеративной Республики Бразилия, Азербайджанской Республики и правоохранительных органов Республики Казахстан проведены действия по извлечению посторонних объектов, которые могли сохраниться в глухих повреждениях, для направления их на дополнительную судебную экспертизу. В результате из глухих повреждений было извлечено большое количество посторонних объектов.