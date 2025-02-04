Минтранспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет по расследованию крушения самолета AZAL

Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Как передает местное бюро Report, отчет опубликован на сайте ведомства.

"Комиссией по расследованию продолжается проведение детального обследования повреждений конструкций воздушного суда. Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - следует из отчета.

Отмечается, что Комиссией по расследованию в присутствии Уполномоченных представителей Федеративной Республики Бразилия, Азербайджанской Республики и правоохранительных органов Республики Казахстан проведены действия по извлечению посторонних объектов, которые могли сохраниться в глухих повреждениях, для направления их на дополнительную судебную экспертизу. В результате из глухих повреждений было извлечено большое количество посторонних объектов.