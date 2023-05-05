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Минтранс Турции: По зерновому коридору вывезено свыше 29,5 млн тонн сельхозпродукции

Минтранс Турции: По зерновому коридору вывезено свыше 29,5 млн тонн сельхозпродукции Более 29,5 млн тонн сельхозпродукции вывезено из Украины за время реализации черноморской гуманитарной инициативы по зерновому коридору.
В регионе
5 мая 2023 г. 14:02
Минтранс Турции: По зерновому коридору вывезено свыше 29,5 млн тонн сельхозпродукции

Более 29,5 млн тонн сельхозпродукции вывезено из Украины за время реализации черноморской гуманитарной инициативы по зерновому коридору.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные в пятницу привел телеканал TRT.

В Минтрансе Турции сообщили, что всего на 933 судах вывезено 29 млн 502 тыс. 584 тонны агропродукции, из которых 50% приходится на кукурузу и 28% на пшеницу. В пятерку стран, куда больше всего вывозились зерновые, входят Китай, Испания, Турция, Италия и Нидерланды.

В пятницу в Стамбуле планируется встреча на техническом уровне представителей России, Турции, Украины и ООН по вопросу реализации зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая. Изначально в этот день ожидались переговоры заместителей глав Минобороны РФ, Украины и Турции, однако в четверг глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар сообщил о "возникшей необходимости" организации четырехсторонней встречи на техническом уровне.

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Версия на английском языке Turkish Transport Ministry: Over 29.5M tons of agricultural products exported via grain corridor

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