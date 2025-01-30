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Минтранс США рассмотрит меры по улучшению регулирования полетов после авиакатастрофы

Минтранс США рассмотрит меры по улучшению регулирования полетов после авиакатастрофы Министерство транспорта США планирует рассмотреть и при необходимости принять новые меры по совершенствованию системы регулирования полетов после авиакатастрофы с участием пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне.
В регионе
30 января 2025 г. 11:37
Минтранс США рассмотрит меры по улучшению регулирования полетов после авиакатастрофы

Министерство транспорта США планирует рассмотреть и при необходимости принять новые меры по совершенствованию системы регулирования полетов после авиакатастрофы с участием пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам министр транспорта США Шон Даффи на брифинге в аэропорту имени Рональда Рейгана, трансляцию вел телеканал Fox 5.

"Разумеется, мы проведем разбор того, что произошло сегодня. После того, как Федеральное авиационное управление проведет расследование, мы предпримем соответствующие меры в случае необходимости, чтобы усовершенствовать [систему] полетных маршрутов и выдачи разрешений на полеты", - сказал он.

Даффи сообщил, что обсудил ситуацию с крушением с президентом США Дональдом Трампом, министром обороны Питом Хегсетом и другими чиновниками. Также глава ведомства пообещал оказать необходимую поддержку специалистам на месте крушения.

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