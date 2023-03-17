Минтранс РФ: Идут консультации с Турцией по вопросу заправки наших самолетов

Минтранс России проводит консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов.

Минтранс России проводит консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов.

Как передает Report, сообщили РБК в ведомстве.

"Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет", - заверил при этом представитель ведомства, подчеркнув, что рейсы российских авиакомпаний в республику выполняются в штатном режиме.

Он не уточнил, что именно является предметом консультаций по топливному обеспечению.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что Анкара по требованию США перестала обслуживать и заправлять некоторые самолеты из России и Беларуси. В частности, об этом писал портал AirportHaber, специализирующийся на новостях гражданской авиации.

По его данным, Министерство таможни и торговли Турции запретило поставлять топливо и проводить обслуживание российских и белорусских самолетов, произведенных с применением американского сырья. При этом "Аэрофлот" и S7 сообщили РБК, что рейсы осуществляются штатно.

