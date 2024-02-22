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Минтранс РФ хочет обязать перевозчиков предоставлять IP-адреса пассажиров

Минтранс РФ хочет обязать перевозчиков предоставлять IP-адреса пассажиров Министерство транспорта РФ предлагает обязать перевозчиков передавать в единую базу данных пассажиров номера их телефонов, сведения о билетах, IP-адреса, информацию об учетных записях пользователей, а также данные банковских карт.
В регионе
22 февраля 2024 г. 06:21
Минтранс РФ хочет обязать перевозчиков предоставлять IP-адреса пассажиров

Министерство транспорта РФ предлагает обязать перевозчиков передавать в единую базу данных пассажиров номера их телефонов, сведения о билетах, IP-адреса, информацию об учетных записях пользователей, а также данные банковских карт.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на разработанный ведомством проект приказа.

Документ предполагает расширение перечня данных, которые перевозчикам необходимо предоставлять в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности. Оператором базы данных является ФГУП Минтранса "Защитаинфотранс", к ней имеют доступ, в том числе Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ. Газета отмечает, что в базу поступают паспортные данные пассажиров, дата поездки и маршрут.

Так, Минтранс предлагает добавить в перечень информацию, которую пассажир указывает при бронировании и покупке билета: номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете. Помимо этого, в базу нужно будет вносить данные учетной записи (логин и пароль) на сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация. При оплате банковской картой предлагается также передавать четыре последние цифры карты и наименование банка, стоимость билета и класс обслуживания.

Отмечается, что данные будут храниться семь лет. Обязанность передавать сведения относится к перевозчикам на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении (кроме рейсов между Москвой и Московской областью, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью). Предполагается, что новый порядок формирования баз данных вступит в силу 1 сентября.

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