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    Минтранс Кыргызстана: Экипаж разбившегося Boeing 707 состоял из граждан Ирана

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Экипаж потерпевшего крушение на иранской территории грузового самолета Boeing 707 состоял из граждан Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство транспорта и дорог Кыргызстана.

    "Согласно заявке, на борту были командир и 15 членов экипажа, все - граждане Ирана. По данным Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, борт прибыл из Таиланда [в Бишкек] пустой и был загружен мясом", - говорится в сообщении.

    Напомним, ранее сообщалось, что тела всех 15 погибших извлечены из-под обломков грузового самолета, потерпевшего крушение неподалеку от Тегерана. 

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