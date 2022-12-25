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Минтранс Турции: По «зерновому коридору» вывезено свыше 15 млн тонн агропродукции

Минтранс Турции: По «зерновому коридору» вывезено свыше 15 млн тонн агропродукции Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что по «зерновому коридору» по сей день вывезено свыше 15 млн тонн агропродукции.
В регионе
25 декабря 2022 г. 19:59
Минтранс Турции: По «зерновому коридору» вывезено свыше 15 млн тонн агропродукции

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что по «зерновому коридору» по сей день вывезено свыше 15 млн тонн агропродукции.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», Караисмаилоглу напомнил, что «зерновое соглашение» о поставках агропродукции из портов Украины является результатом активной дипломатии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам министра, с первого августа по 25 декабря из портов Украины отбыли 585 сухогрузов. Всего по «зерновому коридору» транспортированы 15 млн 80 тыс. тонн 13 разновидностей агропродукции, сказал он.

Караисмаилоглу отметил, что в турецкие порты прибыл 171 сухогруз.

«В Турцию поставили 15 процентов всей вывезенной по «зерновому коридору» продукции. В страны Африки отправили 12 процентов, Азии – 29 процентов, Европы – 44 процента», - сказал он.

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