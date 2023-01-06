Минсельхоз Турции: Цена на пшеницу благодаря зерновой сделке снизилась до 320 долларов за тонну

Средняя цена на пшеницу благодаря реализации зерновой сделки снизилась с 440 долларов за тонну до 320 долларов.

Средняя цена на пшеницу благодаря реализации зерновой сделки снизилась с 440 долларов за тонну до 320 долларов.

Как передает Report со ссылкой на телеканал ТRТ, об этом сообщил в пятницу глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи.

"По состоянию на 5 января по зерновому коридору на 626 судах вывезено 16,8 млн тонн сельхозпродукции, в том числе зерна. Если в начале конфликта в Украине цена за тонну пшеницы составляла 440 долларов, то сейчас она в пределах 320 долларов", - сказал турецкий министр на встрече сельхозпроизводителей в Стамбуле.

По словам Киришчи, 54% сельхозпродукции из украинских портов доставлено в страны Европы, 28% - Азии, 12% - Африки и 6% - Ближнего Востока.