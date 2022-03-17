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Минпромторг РФ: Запасов средств гигиены и бытовой химии хватит на шесть месяцев

Минпромторг РФ: Запасов средств гигиены и бытовой химии хватит на шесть месяцев Риска дефицита подгузников, средств гигиены и бытовой химии в России пока нет. Запасов таких товаров в стране хватит на шесть месяцев, а сырье закуплено на три месяца вперед.
В регионе
17 марта 2022 г. 14:07
Минпромторг РФ: Запасов средств гигиены и бытовой химии хватит на шесть месяцев

Риска дефицита подгузников, средств гигиены и бытовой химии в России пока нет. Запасов таких товаров в стране хватит на шесть месяцев, а сырье закуплено на три месяца вперед.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем. У нас избыточные мощности, поэтому нет никакой необходимости делать стратегические запасы. Бытовая химия всегда будет на полках",— сказал он.

В эфире телеканала "Россия-24" Евтухов также заявил, что сырья для производства таких товаров закуплено на три месяца вперед. Сейчас, по его словам, идет перенаправление поставок и закупок.

"В этих товарах есть импортная составляющая, и, чтобы перенаправить поставки и закупки, требуется время. Эти производства, которых у нас много - по предметам гигиены на территории РФ более 15 заводов, они делают закупку сырья, которое покупают заграницей, заранее. Если какие-то поставщики отказываются, находятся другие. Продукт высоколокализован в России. Проблем не будет",— заверил он.

Ранее в ведомстве говорили, что дефицита можно избежать, если покупатели будут покупать такие товары как обычно, а не запасаться впрок.

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