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Минобразования Армении: В школах больше выбирают для изучения азербайджанский и турецкий

Минобразования Армении: В школах больше выбирают для изучения азербайджанский и турецкий Учащиеся старших школ в Армении выбирают для изучения азербайджанский и турецкий языки в качестве факультативных предметов.
В регионе
8 сентября 2022 г. 13:04
Минобразования Армении: В школах больше выбирают для изучения азербайджанский и турецкий

Учащиеся старших школ в Армении выбирают для изучения азербайджанский и турецкий языки в качестве факультативных предметов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян в беседе с журналистами после заседания правительства.

По его словам, министерство предложило изучение азербайджанского и турецкого языков в старших школах по желанию, а грузинский и фарси в основных.

Во всех школах Армении со 2 класса проходят русский язык, а также какой-либо другой иностранный язык (английский, французский или немецкий). Теперь в школах республики смогут выбирать и третий иностранный язык для преподавания. Основное внимание уделяется языкам стран региона – Ирана, Азербайджана, Грузии и Турции.

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