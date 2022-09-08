Минобразования Армении: В школах больше выбирают для изучения азербайджанский и турецкий

Учащиеся старших школ в Армении выбирают для изучения азербайджанский и турецкий языки в качестве факультативных предметов.

Учащиеся старших школ в Армении выбирают для изучения азербайджанский и турецкий языки в качестве факультативных предметов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян в беседе с журналистами после заседания правительства.

По его словам, министерство предложило изучение азербайджанского и турецкого языков в старших школах по желанию, а грузинский и фарси в основных.

Во всех школах Армении со 2 класса проходят русский язык, а также какой-либо другой иностранный язык (английский, французский или немецкий). Теперь в школах республики смогут выбирать и третий иностранный язык для преподавания. Основное внимание уделяется языкам стран региона – Ирана, Азербайджана, Грузии и Турции.