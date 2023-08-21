Минобороны: ВСУ на прошлой неделе освободили еще 3 кв. км вокруг Бахмута

Вооруженные силы Украины на прошлой неделе освободили еще 3 кв. км на южном фланге вокруг Бахмута.

Вооруженные силы Украины на прошлой неделе освободили еще 3 кв. км на южном фланге вокруг Бахмута.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

""И вместе мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута или по флангам Бахмута... Новости сейчас идут и по южному флангу и северному. Если смотреть на карту, то это похоже на подкову вокруг Бахмута", - сказала Маляр.

По ее словам, по северному флангу противник пытается вытеснить ВСУ с занятых позиций. Потому что ВСУ там заняли ключевые господствующие высоты и "хорошо донимают противника".

"И собственно противник там в ловушке. Потому что российские военные не могут выйти из Бахмута и свободно продвигаться. И потому пытаются штурмовать по этому северному флангу, чтобы выбить наши войска. Противнику не удается это сделать, но бои там тоже горячие", - сказала заместитель министра.