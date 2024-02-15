Минобороны Великобритании анонсировало поставку Украине тысяч беспилотников

Великобритания и Латвия возглавят коалицию по обеспечению Украины беспилотников, в рамках которой Лондон поставит Киеву тысячи летательных аппаратов.

Великобритания и Латвия возглавят коалицию по обеспечению Украины беспилотников, в рамках которой Лондон поставит Киеву тысячи летательных аппаратов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

В январе Лондон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на этот год в размере 2,5 млрд фунтов. Отмечалось, что не менее 200 млн будут направлены на поставку БПЛА. Финансирование поставок пройдет из объявленного ранее очередного пакета военной помощи. Они будут закуплены у британских производителей для развития промышленности страны.

В рамках коалиции Британия будет способствовать наращиванию поставок западными странами беспилотников.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что ведется работа по созданию коалиции из почти 20 стран для вооружения Украины беспилотниками. В январе Минобороны Украины сообщило о том, что Швеция и Великобритания вошли в коалицию.