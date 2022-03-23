Минобороны: Вдоль украинской границы продолжается скопление белорусской военной техники

По территории Республики Беларусь продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее скопление вдоль украинской границы.

По территории Республики Беларусь продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее скопление вдоль украинской границы.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

Было отмечено, что группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

"Войска не дают противнику возможности возобновить наступление в направлениях на Славянск и на населенный пункт Лозовая, сдерживают продвижение противника в направлении на Запорожье, осуществляют круговую оборону Мариуполя. На Северщине группировка войск удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении на Киев. Продолжается ведение обороны города Николаев и населенных пунктов Николаевской области. Наши защитники сдерживают противника в направлении на Кривой Рог и Нововоронцовку", - говорится в заявлении украинского оборонного ведомства.

По информации, отмечены активные действия авиации противника и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки.

"За сутки было поражено более 17 воздушных целей противника (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет)", - говорится в сообщении.