О нас
Аудио новости

Минобороны Украины: За сутки уничтожено около 800 российских военных

Минобороны Украины: За сутки уничтожено около 800 российских военных Потери личного состава российской стороны в первый день "спецоперации" РФ в Украине составили ориентировочно 800 человек, данные еще уточняются.
В регионе
25 февраля 2022 г. 11:01
Минобороны Украины: За сутки уничтожено около 800 российских военных

Потери личного состава российской стороны в первый день "спецоперации" РФ в Украине составили ориентировочно 800 человек, данные еще уточняются.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Потери личного состава противника ориентировочно (уточняются) 800 человек", — написала она.

Маляр также сообщила, что по состоянию на 3 часа 25 февраля украинской армией уничтожено семь вражеских самолетов, шесть вертолетов, более 30 единиц танков, 130 единиц боевых бронированных машин.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ukraine army chief says 800 Russian soldiers terminated
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Baş komandanı: "Rusiyanın 800 hərbçisini zərərsizləşdirmişik"

Другие новости из категории

Молдова создаст центры для украинских беженцев, разрешит въезд для граждан Украины
Молдова создаст центры для украинских беженцев, разрешит въезд для граждан Украины
25 февраля 2022 г. 11:35
Замглавы МО: Украинские военные обороняются с превосходящей силой на четырех направлениях
Замглавы МО: Украинские военные обороняются с превосходящей силой на четырех направлениях
25 февраля 2022 г. 11:27
На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода, под завалами остались рабочие
На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода, под завалами остались рабочие
25 февраля 2022 г. 11:20
Токаев назначил на должность главы МВД Ахметжанова
Токаев назначил на должность главы МВД Ахметжанова
25 февраля 2022 г. 11:17
В МАГАТЭ выразили обеспокоенность в связи с захватом Чернобыльской АЭС
В МАГАТЭ выразили обеспокоенность в связи с захватом Чернобыльской АЭС
25 февраля 2022 г. 11:07
В Грузии за сутки коронавирусом заразились более 7,4 тыс. человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились более 7,4 тыс. человек
25 февраля 2022 г. 11:02
Чавушоглу о просьбе Украины перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы
Чавушоглу о просьбе Украины перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы
25 февраля 2022 г. 10:32
СМИ: В сторону Киева двигались российские танки
СМИ: В сторону Киева двигались российские танки
25 февраля 2022 г. 08:55
В Киеве обломки ракеты попали в жилой дом, есть пострадавшие
ФотоВ Киеве обломки ракеты попали в жилой дом, есть пострадавшие
25 февраля 2022 г. 08:47
В Баку совершен наезд на 65-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 65-летнего пешехода
25 февраля 2022 г. 08:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi