Минобороны Украины: За сутки уничтожено около 800 российских военных

Потери личного состава российской стороны в первый день "спецоперации" РФ в Украине составили ориентировочно 800 человек, данные еще уточняются.

Потери личного состава российской стороны в первый день "спецоперации" РФ в Украине составили ориентировочно 800 человек, данные еще уточняются.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Потери личного состава противника ориентировочно (уточняются) 800 человек", — написала она.

Маляр также сообщила, что по состоянию на 3 часа 25 февраля украинской армией уничтожено семь вражеских самолетов, шесть вертолетов, более 30 единиц танков, 130 единиц боевых бронированных машин.