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Минобороны Украины: За неделю ВСУ освободили 12,6 кв. км

Минобороны Украины: За неделю ВСУ освободили 12,6 кв. км В Запорожской области Вооруженные силы Украины продвигаются по направлениям Мала Токмачка и Работино. За неделю украинские воины освободили 12,6 кв. км.
В регионе
31 июля 2023 г. 10:47
Минобороны Украины: За неделю ВСУ освободили 12,6 кв. км

В Запорожской области Вооруженные силы Украины продвигаются по направлениям Мала Токмачка и Работино. За неделю украинские воины освободили 12,6 кв. км.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

"На юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлении Малая Токмачка, Работино Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - написала она в соцсетях.

Силы обороны за время наступления на этих направлениях освободили в общей сложности 204,7 кв. км.

Институт изучения войны (ISW) в своем докладе сообщает, что ВСУ постепенно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а ВС РФ пытаются перехватить инициативу на линии Сватово-Кременная.

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Версия на английском языке MoD: Armed Forces of Ukraine liberated 12.6 sq.km. over past week

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