О нас
Аудио новости

Минобороны Украины: Уничтожены семь российских военных самолетов, один вертолет и один БПЛА

Минобороны Украины: Уничтожены семь российских военных самолетов, один вертолет и один БПЛА Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили 11 воздушных целей противника, среди которых семь военных самолетов, один БПЛА, один вертолет и две крылатые ракеты.
В регионе
24 марта 2022 г. 09:57
Минобороны Украины: Уничтожены семь российских военных самолетов, один вертолет и один БПЛА

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили 11 воздушных целей противника, среди которых семь военных самолетов, один БПЛА, один вертолет и две крылатые ракеты.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В Минобороны отметили, что группировки сил обороны продолжают вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях: "Начались двадцать девятые сутки войны. Ни на одном из направлений противнику не удалось добиться успеха. Группировки войск сдерживают противника по указанным направлениям. Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха, в течение последних суток зафиксировано более 250 вылетов. Их основными целями остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях".

"В Херсонской области проходят мирные протесты против оккупации. По всем направлениям продолжаются потери противника в живой силе и технике. Идет тотальное сопротивление украинского народа", - заявили в оборонном ведомстве Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukrainian MoD: 7 Russian military planes, 1 helicopter, 1 UAV destroyed
Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: “Rusiyanın daha 7 hərbi təyyarəsi, 1 helikopteri, 1 PUA-sı məhv edilib”

Экслюзивные новости

Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi