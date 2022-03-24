Минобороны Украины: Уничтожены семь российских военных самолетов, один вертолет и один БПЛА

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили 11 воздушных целей противника, среди которых семь военных самолетов, один БПЛА, один вертолет и две крылатые ракеты.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили 11 воздушных целей противника, среди которых семь военных самолетов, один БПЛА, один вертолет и две крылатые ракеты.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В Минобороны отметили, что группировки сил обороны продолжают вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях: "Начались двадцать девятые сутки войны. Ни на одном из направлений противнику не удалось добиться успеха. Группировки войск сдерживают противника по указанным направлениям. Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха, в течение последних суток зафиксировано более 250 вылетов. Их основными целями остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях".

"В Херсонской области проходят мирные протесты против оккупации. По всем направлениям продолжаются потери противника в живой силе и технике. Идет тотальное сопротивление украинского народа", - заявили в оборонном ведомстве Украины.