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Минобороны Украины: Уничтожены 1 самолет, 6 БПЛА, 2 вертолета, 14 танков РФ

Минобороны Украины: Уничтожены 1 самолет, 6 БПЛА, 2 вертолета, 14 танков РФ Министерство обороны Украины распространило оперативную информацию о последней ситуации на линии фронта.
В регионе
22 марта 2022 г. 10:29
Минобороны Украины: Уничтожены 1 самолет, 6 БПЛА, 2 вертолета, 14 танков РФ

Министерство обороны Украины распространило оперативную информацию о последней ситуации на линии фронта.

Как сообщает Report, в министерстве заявили, что за последние сутки не произошло серьезных изменений в позиции и характере действий сил обороны.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки понедельника, 21 марта, украинской авиацией и ПВО уничтожены 1 самолет, 2 вертолета, 6 БПЛА, крылатые ракеты, 14 танков, 8 БМП, три артсистемы противника. Потери живой силой составили около 300 человек.

В Министерстве обороны отметили, что снабжение российских войск на территории Украины не очень хорошее: "Русские продолжают агрессивную пропаганду с целью вовлечения Вооруженных сил Беларуси в войну. В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военных. Около 300 российских военнослужащих отказались выполнять задания своих командиров. Они с 70 единицами военной техники покинули зону операции. Русские продолжают попытки продвинуться и укрепиться в Донецком и Луганском направлениях. Но эти усилия остаются безрезультатными".

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Версия на английском языке Ukrainian MoD: 1 Russian plane, 6 UAVs, 2 helicopters, 14 tanks destroyed
Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "Rusiyanın daha 1 təyyarəsi, 6 PUA-sı, 2 helikopteri, 14 tankı məhv edilib"

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