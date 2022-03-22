Минобороны Украины: Уничтожены 1 самолет, 6 БПЛА, 2 вертолета, 14 танков РФ

Министерство обороны Украины распространило оперативную информацию о последней ситуации на линии фронта.

Министерство обороны Украины распространило оперативную информацию о последней ситуации на линии фронта.

Как сообщает Report, в министерстве заявили, что за последние сутки не произошло серьезных изменений в позиции и характере действий сил обороны.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки понедельника, 21 марта, украинской авиацией и ПВО уничтожены 1 самолет, 2 вертолета, 6 БПЛА, крылатые ракеты, 14 танков, 8 БМП, три артсистемы противника. Потери живой силой составили около 300 человек.

В Министерстве обороны отметили, что снабжение российских войск на территории Украины не очень хорошее: "Русские продолжают агрессивную пропаганду с целью вовлечения Вооруженных сил Беларуси в войну. В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военных. Около 300 российских военнослужащих отказались выполнять задания своих командиров. Они с 70 единицами военной техники покинули зону операции. Русские продолжают попытки продвинуться и укрепиться в Донецком и Луганском направлениях. Но эти усилия остаются безрезультатными".