Минобороны Украины: Системы ПВО Patriot ВСУ подключат к военному Wi-Fi НАТО

Американские системы ПВО Patriot, а также самолеты F-16 и Mirage 2000, находящиеся на вооружении ВСУ, подключат к "военному Wi-Fi" НАТО - системе Link-16.

Американские системы ПВО Patriot, а также самолеты F-16 и Mirage 2000, находящиеся на вооружении ВСУ, подключат к "военному Wi-Fi" НАТО - системе Link-16.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила замглавы Минобороны Украины Екатерина Черногоренко.

По ее словам, министерство подписало соглашение об использовании некоммерческого программного обеспечения НАТО – системного интерфейса центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

"Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 – "военного Wi-Fi" НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), которые предоставлены в качестве международной военной помощи", - сказала она.