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Минобороны Украины: Россия держит в Черном море два корабля с ракетами "Калибр"

Минобороны Украины: Россия держит в Черном море два корабля с ракетами "Калибр" Россия разместила в Черном море два носителя с крылатыми ракетами "Калибр". Их суммарный залп может составлять до 16 ракет.
В регионе
25 мая 2022 г. 17:20
Минобороны Украины: Россия держит в Черном море два корабля с ракетами Калибр

Россия разместила в Черном море два носителя с крылатыми ракетами "Калибр". Их суммарный залп может составлять до 16 ракет.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По словам представителя Минобороны Александра Мотузяника, российские корабли находятся в полной готовности.

Кроме того, в районе острове Змеиный пять российских катеров и судов провели поисковую операцию. С помощью самоходного плавучего крана они подняли на поверхность обломки десантного катера "Серна" и катера типа "Раптор", которые были уничтожены украинскими защитниками.

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