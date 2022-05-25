Минобороны Украины: Россия держит в Черном море два корабля с ракетами "Калибр"

Россия разместила в Черном море два носителя с крылатыми ракетами "Калибр". Их суммарный залп может составлять до 16 ракет.

Россия разместила в Черном море два носителя с крылатыми ракетами "Калибр". Их суммарный залп может составлять до 16 ракет.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По словам представителя Минобороны Александра Мотузяника, российские корабли находятся в полной готовности.

Кроме того, в районе острове Змеиный пять российских катеров и судов провели поисковую операцию. С помощью самоходного плавучего крана они подняли на поверхность обломки десантного катера "Серна" и катера типа "Раптор", которые были уничтожены украинскими защитниками.