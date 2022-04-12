Минобороны Украины проверяет информацию по химатаке в Мариуполе

В Министерстве обороны Украины проверяют информацию о применении химического оружия в Мариуполе. Там предполагают, что Россия могла использовать фосфорные бомбы.

В Министерстве обороны Украины проверяют информацию о применении химического оружия в Мариуполе. Там предполагают, что Россия могла использовать фосфорные бомбы.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр во время телемарафона.

"Мы информацию проверяем, пытаемся понять, но могу говорить о предварительных данных, что все-таки есть предположение, что это фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная информация будет позже, но нужно понимать, что риск применения химического оружия действительно существует и он достаточно высок", - рассказала Маляр.

Накануне появилась информация о том, что российские войска сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество.