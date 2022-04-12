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Минобороны Украины проверяет информацию по химатаке в Мариуполе

Минобороны Украины проверяет информацию по химатаке в Мариуполе В Министерстве обороны Украины проверяют информацию о применении химического оружия в Мариуполе. Там предполагают, что Россия могла использовать фосфорные бомбы.
В регионе
12 апреля 2022 г. 12:28
Минобороны Украины проверяет информацию по химатаке в Мариуполе

В Министерстве обороны Украины проверяют информацию о применении химического оружия в Мариуполе. Там предполагают, что Россия могла использовать фосфорные бомбы.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр во время телемарафона.

"Мы информацию проверяем, пытаемся понять, но могу говорить о предварительных данных, что все-таки есть предположение, что это фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная информация будет позже, но нужно понимать, что риск применения химического оружия действительно существует и он достаточно высок", - рассказала Маляр.

Накануне появилась информация о том, что российские войска сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество.

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Версия на английском языке Ukrainian MoD: Use of chemical weapons in Mariupol investigated
Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "Mariupolda kimyəvi silahdan istifadə faktı araşdırılır"

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