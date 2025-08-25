О нас

Минобороны Украины и Литвы договорились о совместном производстве оборонной продукции

Украина и Литва планируют начать совместное производство оборонной продукции.
25 августа 2025 г. 11:28
Минобороны Украины и Литвы договорились о совместном производстве оборонной продукции

Украина и Литва планируют начать совместное производство оборонной продукции.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Соответствующее письмо о намерениях он подписал вместе с министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене в Киеве.

"Вместе фокусируемся на запуске совместных производств, в том числе по созданию дальнобойных беспилотников", - сказал он, отметив, что документ создает новые возможности и для развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями.

Версия на азербайджанском языке Ukrayna və Litva uzaqmənzilli pilotsuz uçuş aparatları yaratmaq niyyətindədirlər

