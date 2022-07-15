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Минобороны: Украина за месяц тратит свой годовой бюджет

Минобороны: Украина за месяц тратит свой годовой бюджет Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что годовой бюджет ведомства в нынешних условиях тратится за один месяц.
В регионе
15 июля 2022 г. 22:47
Минобороны: Украина за месяц тратит свой годовой бюджет

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что годовой бюджет ведомства в нынешних условиях тратится за один месяц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация следующая - и это совершенно не секрет. Сегодня я за месяц трачу годовой бюджет министерства обороны", - рассказал он в интервью украинской службе Би-би-си.

По его словам, есть две основные статьи расходов, на которые бюджет тратится за такой короткий срок. В частности, он подчеркнул, что не все западное вооружение предоставляется Киеву бесплатно.

"Первая линия расходов - это денежное обеспечение для военных и, к сожалению, выплаты за ранение или потерю кормильца. Вторая - это на вооружение. Не все материально-техническое обеспечение нам поступает бесплатно", - объяснил он.

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