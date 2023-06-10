Минобороны: Украина на июльском саммите получит алгоритм вступления в НАТО

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит алгоритм вступления в Альянс.

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит алгоритм вступления в Альянс.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

По его словам, на саммите "выйдут на определенный порядок вступления Украины, который будет зафиксирован". Несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право на вето стран-членов Альянса, не прогнозирует, что будут большие проблемы с принятием решения по Украине.

"Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате. Уже на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны, скажем в течение одного или двух лет, после проведения определенных процедурных вещей, мы станем членами НАТО", – пояснил замминистра.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня заявил, что не будет смысла Украине участвовать в работе саммита НАТО в Вильнюсе, если по его итогам у страны не будет четких сигналов относительно сроков его принятия в Альянс.

Осенью 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО. В Альянсе заявили, что это возможно лишь после окончания войны.