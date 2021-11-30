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Минобороны: Турция помогает Азербайджану в разминировании освобожденных территорий

Минобороны: Турция помогает Азербайджану в разминировании освобожденных территорий 13:57 "Азербайджан за 44 дня освободил свои земли от тридцатилетней оккупации Армении. В этот период Турция была рядом со своими азербайджанскими братьями в их справедливой борьбе".
В регионе
30 ноября 2021 г. 14:23
Минобороны: Турция помогает Азербайджану в разминировании освобожденных территорий
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"Азербайджан за 44 дня освободил свои земли от тридцатилетней оккупации Армении. В этот период Турция была рядом со своими азербайджанскими братьями в их справедливой борьбе".

Как сообщает Report, об этом было сказано в ходе еженедельного брифинга Министерства национальной обороны Турции.

"В совместном турецко-российском Центре мониторинга, созданном в Агдаме после войны, персонал Вооруженных сил Турции и российские военные работают вместе, прилагая усилия для обеспечения режима прекращения огня и стабильности. В настоящее время Вооруженные силы Турции продолжают оказывать помощь Азербайджану по разминированию освобожденных территорий".

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Версия на английском языке MoD: "Turkey backs Azerbaijan in demining liberated territories"
Версия на азербайджанском языке MN: "Türkiyə azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsində Azərbaycana dəstək verir"

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