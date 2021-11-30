Минобороны: Турция помогает Азербайджану в разминировании освобожденных территорий

13:57 "Азербайджан за 44 дня освободил свои земли от тридцатилетней оккупации Армении. В этот период Турция была рядом со своими азербайджанскими братьями в их справедливой борьбе".

"Азербайджан за 44 дня освободил свои земли от тридцатилетней оккупации Армении. В этот период Турция была рядом со своими азербайджанскими братьями в их справедливой борьбе".

Как сообщает Report, об этом было сказано в ходе еженедельного брифинга Министерства национальной обороны Турции.

"В совместном турецко-российском Центре мониторинга, созданном в Агдаме после войны, персонал Вооруженных сил Турции и российские военные работают вместе, прилагая усилия для обеспечения режима прекращения огня и стабильности. В настоящее время Вооруженные силы Турции продолжают оказывать помощь Азербайджану по разминированию освобожденных территорий".