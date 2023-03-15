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Минобороны Турции ведет переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней

Минобороны Турции ведет переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил в среду, что ведет переговоры с российской и украинской сторонами о продлении зерновой сделки не на 60, а на 120 дней.
В регионе
15 марта 2023 г. 14:55
Минобороны Турции ведет переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил в среду, что ведет переговоры с российской и украинской сторонами о продлении зерновой сделки не на 60, а на 120 дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TRT.

"Продолжать реализацию этих договоренностей действительно очень важно. Мы продолжим наши контакты [с участниками сделки] о продлении не на два месяца, а на 120 дней. Стороны оценят [это предложение], Россия и Украина примут решения", - цитирует министра

Акар добавил, что "ООН солидарна с Турцией в вопросе" о необходимости продления договоренностей на 120 дней. "Надеюсь, мы сможем в ближайшие дни добиться положительного решения этого вопроса", - добавил министр.

В Женеве в понедельник прошли консультации между ООН в лице главы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен, заместителя генсека Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.

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