Минобороны Турции: Судно с зерном не смогло выйти из украинского порта

Сухогруз с зерном не смогло выйти из украинского порта Черноморск из-за неблагоприятных погодных условий.
Как передает Report, об этом говорится в публикации Минобороны Турции в Twitter.
"Судно, которое планировало сегодня выйти из порта Черноморск для отгрузки зерна, не смогло выйти в рейс из-за плохой погоды и состояния моря. Два судна, которые вчера были осмотрены, направляются в Украину. Погрузочные работы судов в портах Украины продолжаются", - сказано в сообщении.
Tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı’ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna’ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir