Минобороны Турции: Судно с зерном не смогло выйти из украинского порта

Сухогруз с зерном не смогло выйти из украинского порта Черноморск из-за неблагоприятных погодных условий.

Сухогруз с зерном не смогло выйти из украинского порта Черноморск из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Минобороны Турции в Twitter.

"Судно, которое планировало сегодня выйти из порта Черноморск для отгрузки зерна, не смогло выйти в рейс из-за плохой погоды и состояния моря. Два судна, которые вчера были осмотрены, направляются в Украину. Погрузочные работы судов в портах Украины продолжаются", - сказано в сообщении.