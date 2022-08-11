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Минобороны Турции: Судно с зерном не смогло выйти из украинского порта

Минобороны Турции: Судно с зерном не смогло выйти из украинского порта Сухогруз с зерном не смогло выйти из украинского порта Черноморск из-за неблагоприятных погодных условий.
В регионе
11 августа 2022 г. 10:47
Минобороны Турции: Судно с зерном не смогло выйти из украинского порта

Сухогруз с зерном не смогло выйти из украинского порта Черноморск из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Минобороны Турции в Twitter.

"Судно, которое планировало сегодня выйти из порта Черноморск для отгрузки зерна, не смогло выйти в рейс из-за плохой погоды и состояния моря. Два судна, которые вчера были осмотрены, направляются в Украину. Погрузочные работы судов в портах Украины продолжаются", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке Turkish Defense Ministry: Vessel with grain couldn't leave Ukrainian port

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