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Минобороны Турции: С начала года в регионе нейтрализовано 995 террористов

Минобороны Турции: С начала года в регионе нейтрализовано 995 террористов Усилиями ВС Турции в нынешнем году в регионе нейтрализовано 995 террористов.
В регионе
10 августа 2023 г. 16:09
Минобороны Турции: С начала года в регионе нейтрализовано 995 террористов

Усилиями ВС Турции в нынешнем году в регионе нейтрализовано 995 террористов.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил пресс-советник Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк на брифинге в Анкаре.

По его словам, решительная борьба с угрозами нацбезопасности продолжается как внутри Турции, так и за ее пределами.

При этом особую угрозу представляют лица, причастные к террористическим организациям, таким как РКК/YPG, FETÖ и ДЕАШ, отметил он.

"Только за последнюю неделю турецкими военными нейтрализовано 53 террориста, в том числе в Ираке и на севере Сирии. Таким образом, общее число террористов, ликвидированных с начала текущего года, достигло 995, а в целом с 24 июля 2015 года (когда Анкара объявила о новом этапе борьбы с терроризмом) - 38 338 боевиков", - сказал Актюрк.

Он отметил, что только в ходе продолжающейся операции Pençe-Kilit на севере Ирака на сегодняшний день нейтрализовано 586 террористов.

ВС Турции продолжат проводить масштабные мероприятия в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit до тех пор, пока этот регион не будет полностью очищен от террористов, добавил Актюрк.

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