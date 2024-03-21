Минобороны Турции: С начала года в Ираке и Сирии ликвидированы 608 террористов

Вооруженные силы Турции ликвидировали за последнюю неделю 26 террористов на севере Ирака и Сирии.
Как передает Report, об этом на брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь Министерства нацобороны Турции Зеки Агтюрк.
По его словам, с начала года число ликвидированных у турецких границ террористов достигает 608, из которых 242 в Ираке и 366 в Сирии.
Агтюрк отметил, что после диверсии террористов на севере Ирака 19 марта, в результате которой погиб один турецкий военнослужащий, ВС Турции уничтожили 39 позиций террористов.