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Минобороны Турции: Покупка С-400 была не выбором, а необходимостью

Минобороны Турции: Покупка С-400 была не выбором, а необходимостью Покупка российских С-400 Турцией была не выбором, а необходимостью, приоритетом Анкары является безопасность.
В регионе
8 января 2022 г. 20:42
Минобороны Турции: Покупка С-400 была не выбором, а необходимостью

Покупка российских С-400 Турцией была не выбором, а необходимостью, приоритетом Анкары является безопасность.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Это (закупка - ред.) было не выбором, а необходимостью. Она никому не причинит вреда, если не будет нападения или угрозы. Наш приоритет - безопасность нашей страны, 84 миллионов человек. Это система, которую не предоставили наши союзники, а мы сами обеспечили из России", - сказал глава ведомства.

По его словам, по вопросу С-400 можно найти "разумные и логичные решения".

"Турция в этом отношении права", - заключил он.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Müdafiə Nazirliyi: S-400-lərin alınması zərurət idi

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