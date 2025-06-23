Минобороны Турции не зафиксировало негативных случаев в своих войсках после иранской атаки на базы США

Министерство национальной обороны Турции не зафиксировало негативных случаев в своих войсках в регионе после атаки Ирана на базы США на Ближнем Востоке.
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"На фоне ракетных ударов Ирана 23 июня по базам США в Катаре и Ираке каких-либо негативных инцидентов в наших войсках, дислоцированных в регионе, не зафиксировано", - приводит телеканал заявление оборонного ведомства.
Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Вооруженные силы исламской республики нанесли удар по американской базе в Катаре. Израильский портал Ynet сообщил, что по базе в Катаре было запущено 10 ракет, в Ираке - одна.