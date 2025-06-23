Минобороны Турции не зафиксировало негативных случаев в своих войсках после иранской атаки на базы США

Министерство национальной обороны Турции не зафиксировало негативных случаев в своих войсках в регионе после атаки Ирана на базы США на Ближнем Востоке.

Министерство национальной обороны Турции не зафиксировало негативных случаев в своих войсках в регионе после атаки Ирана на базы США на Ближнем Востоке.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber.

"На фоне ракетных ударов Ирана 23 июня по базам США в Катаре и Ираке каких-либо негативных инцидентов в наших войсках, дислоцированных в регионе, не зафиксировано", - приводит телеканал заявление оборонного ведомства.

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Вооруженные силы исламской республики нанесли удар по американской базе в Катаре. Израильский портал Ynet сообщил, что по базе в Катаре было запущено 10 ракет, в Ираке - одна.