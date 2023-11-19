Минобороны Турции: На севере Сирии нейтрализованы четыре террориста

В районе операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии обезврежены четверо террористов РКК, которые готовились к нападению.
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В ведомстве отметили, что подразделения турецких ВС продолжают операции против террористов на севере Сирии.
Отметим, что в последние годы РКК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.
В Сирии террористы РКК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".