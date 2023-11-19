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Минобороны Турции: На севере Сирии нейтрализованы четыре террориста

Минобороны Турции: На севере Сирии нейтрализованы четыре террориста В районе операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии обезврежены четверо террористов РКК, которые готовились к нападению.
В регионе
19 ноября 2023 г. 12:33
Минобороны Турции: На севере Сирии нейтрализованы четыре террориста

В районе операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии обезврежены четверо террористов РКК, которые готовились к нападению.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что подразделения турецких ВС продолжают операции против террористов на севере Сирии.

Отметим, что в последние годы РКК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы РКК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə MN: Suriyanın şimalında 4 terrorçu zərərsizləşdirilib

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