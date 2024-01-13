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Минобороны Турции: Число ликвидированных террористов достигло 57

Минобороны Турции: Число ликвидированных террористов достигло 57 Число террористов, уничтоженных за последние сутки в ходе операций турецкой армии на севере Ирака и Сирии, достигло 57.
В регионе
13 января 2024 г. 22:42
Минобороны Турции: Число ликвидированных террористов достигло 57

Число террористов, уничтоженных за последние сутки в ходе операций турецкой армии на севере Ирака и Сирии, достигло 57.

Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны Турции.

“Кровь наших шехидов не осталась и не останется на земле! Турецкие солдаты даже на самой труднопроходимой местности продолжают заставлять террористов PKK расплачиваться за их вероломную атаку", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Напомним, 12 января в результате нападения на позиции турецкой армии в районе операции "Коготь - замок" на севере Ирака погибли 9 военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Zərərsizləşdirilən terrorçuların sayı 57-yə yüksəlib

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