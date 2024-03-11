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Минобороны Турции: Анкара не попросит разрешения на операцию у своих границ

Минобороны Турции: Анкара не попросит разрешения на операцию у своих границ Турция не будет просить разрешения на проведение антитеррористической операции у своих границ.
В регионе
11 марта 2024 г. 09:34
Минобороны Турции: Анкара не попросит разрешения на операцию у своих границ

Турция не будет просить разрешения на проведение антитеррористической операции у своих границ.

Как передает Report со ссылкой на газету Hürriyet, об этом заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер, комментируя возможную реакцию США и России на крупномасштабную трансграничную операцию Турции.

"Когда речь идет о безопасности нашей страны, мы никого ни о чем не просим и делаем то, что необходимо. Никто не должен забывать, что Турецкая Республика - великое государство. Мы не подчинялись и не будем подчиняться чьим-либо приказам", - заявил он.

ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (PKK), достигнуто соответствующее соглашение с администрацией Багдада.

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Версия на азербайджанском языке Yaşar Gülər İraqda yeni əməliyyatın anonsunu verib: Bu yay terror problemi ortadan qalxacaq

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