Минобороны Тайваня зафиксировало возле острова более 50 воздушных судов ВС КНР

Вооруженные силы Тайваня за последние 30 часов обнаружили в воздушном пространстве возле острова более 50 воздушных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Вооруженные силы Тайваня за последние 30 часов обнаружили в воздушном пространстве возле острова более 50 воздушных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении оборонного ведомства острова.

По его данным, 26 воздушных аппаратов были обнаружены за сутки, истекшие к 06:00 по местному времени. И еще 25 были зафиксированы за утро пятницы.

Из 51 воздушного аппарата НОАК 32 пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или вошли в опознавательную зону ПВО острова. По данным тайваньских военных, со стороны ВС КНР в полетах применялись истребители Су-30, J-10, J-16, многоцелевые самолеты Y-8 и Y-9, стратегические бомбардировщики H-6, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, разведывательные беспилотники BZK-005 и противолодочные вертолеты Z-9. Кроме того, за тот же срок в районе острова было обнаружено 11 кораблей НОАК.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.