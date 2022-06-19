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Минобороны России сообщило о гибели 50 генералов и офицеров ВСУ

Минобороны России сообщило о гибели 50 генералов и офицеров ВСУ Вооруженные силы России поразили крылатыми ракетами "Калибр" пункт управления украинской армии в Днепропетровской области.
В регионе
19 июня 2022 г. 17:08
Минобороны России сообщило о гибели 50 генералов и офицеров ВСУ

Вооруженные силы России поразили крылатыми ракетами "Калибр" пункт управления украинской армии в Днепропетровской области.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков.

Согласно сообщению, погибли более 50 генералов и офицеров ВСУ.

"За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области", - отметил Конашенков.

По словам представителя МО РФ, в момент удара проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya MN: Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 50 general və zabiti həlak olub

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