Минобороны России сообщило о гибели 50 генералов и офицеров ВСУ

Вооруженные силы России поразили крылатыми ракетами "Калибр" пункт управления украинской армии в Днепропетровской области.

Вооруженные силы России поразили крылатыми ракетами "Калибр" пункт управления украинской армии в Днепропетровской области.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков.

Согласно сообщению, погибли более 50 генералов и офицеров ВСУ.

"За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области", - отметил Конашенков.

По словам представителя МО РФ, в момент удара проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".