Минобороны России предложило разрешить призывникам участвовать в миротворческих миссиях

Министерство обороны России подготовило законопроект, расширяющий категории военных, которые могут добровольно участвовать в российских миротворческих миссиях, в том числе за счет призывников.

Министерство обороны России подготовило законопроект, расширяющий категории военных, которые могут добровольно участвовать в российских миротворческих миссиях, в том числе за счет призывников.

Как передает Report, копия документа оказалась с распоряжении РБК. Его подлинность изданию подтвердил источник в правительстве.

Ведомство предлагает внести поправки в закон о порядке предоставления военного и гражданского персонала для участия в миротворческой деятельности. Сейчас, согласно действующим нормам, в миротворческой миссии на добровольной основе могут принимать участие только военные, служащие по контракту и прошедшие предварительную специальную подготовку.

Минобороны предлагает комплектовать военный персонал для миротворческих миссий "на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку". Под такую формулировку подпадают все военные, в том числе призывники, отметило в отзыве на поправки Государственно-правовое управление президента.

В пояснительной записке говорится, что поправки позволят России "расширить возможности по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности".