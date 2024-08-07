О нас

Минобороны России: Поражен НПЗ, снабжавший топливом технику ВСУ

Минобороны России: Поражен НПЗ, снабжавший топливом технику ВСУ Российские военные сообщили о поражении нефтеперерабатывающего завода, снабжавшего топливом технику ВС Украины.
В регионе
7 августа 2024 г. 14:44
Минобороны России: Поражен НПЗ, снабжавший топливом технику ВСУ

Российские военные сообщили о поражении нефтеперерабатывающего завода, снабжавшего топливом технику ВС Украины.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ в среду.

Также, по данным ведомства, за сутки нанесены удары по пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 153 районах.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Известный украинский авторитет Олег Бакинский арестован в Баку
Известный украинский авторитет "Олег Бакинский" арестован в Баку
1 августа 2024 г. 22:31
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
31 июля 2024 г. 23:41
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
4 августа 2024 г. 22:51
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
31 июля 2024 г. 23:23
WSJ: Ответ Ирана на гибель Хании может застать Израиль врасплох
WSJ: Ответ Ирана на гибель Хании может застать Израиль врасплох
3 августа 2024 г. 03:42
Во Владивостоке 8 человек пострадали при обрушении потолка в водном комплексе
Во Владивостоке 8 человек пострадали при обрушении потолка в водном комплексе
1 августа 2024 г. 18:05
МЧС: Пожар в торговом центре Баку потушен
ФотоМЧС: Пожар в торговом центре Баку потушен
1 августа 2024 г. 15:30
КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг
КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг
3 августа 2024 г. 16:16
Фактическая погода: В Гусарском районе выпал град
ВидеоФактическая погода: В Гусарском районе выпал град
4 августа 2024 г. 17:23
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
5 августа 2024 г. 22:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi