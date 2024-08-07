Минобороны России: Поражен НПЗ, снабжавший топливом технику ВСУ

Российские военные сообщили о поражении нефтеперерабатывающего завода, снабжавшего топливом технику ВС Украины.

Российские военные сообщили о поражении нефтеперерабатывающего завода, снабжавшего топливом технику ВС Украины.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ в среду.

Также, по данным ведомства, за сутки нанесены удары по пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 153 районах.