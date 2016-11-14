Минобороны России подтвердило аварию МиГ-29К у берегов Сирии

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/Авария истребителя МиГ-29К произошла за несколько километров до авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" у берегов Сирии, подтвердили в министерстве обороны России.Как передает Report об этом сообщает BBC.

"При проведении тренировочных полетов в результате технической неисправности во время захода на посадку за несколько километров до авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло авиационное происшествие с палубным истребителем МиГ-29К", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, летчик катапультировался и был доставлен на борт крейсера. Его здоровью ничего не угрожает.

"Российская корабельная авианосная группа продолжает действовать в Средиземном море по плану дальнего похода. Полеты палубной авиации продолжаются в соответствии с задачами", - добавили в ведомстве.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что истребитель МиГ-29 упал в Средиземное море у берегов Сирии.

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в составе ударной группы отправился к берегам Сирии 15 октября. Ударная группа пополнила уже размещенную у берегов Сирии российскую группировку из десяти боевых кораблей.

НАТО ранеевыразила обеспокоенностьв связи с тем, что корабли могут быть использованы для нанесения ударов по мирному населению.

"Мы обеспокоены в связи с возможным использованием этой боевой группы, и я очень ясно дал это понять", - заявил в конце октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Опасения связаны с тем, что авианосец "Адмирал Кузнецов" может быть использован как платформа для участившихся авиаударов по мирным жителям в Алеппо", - добавил он.