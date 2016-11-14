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    Минобороны России подтвердило аварию МиГ-29К у берегов Сирии

    Российский авианосец Адмирал Кузнецов в составе ударной группы отправился к берегам Сирии 15 октября

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/Авария истребителя МиГ-29К произошла за несколько километров до авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" у берегов Сирии, подтвердили в министерстве обороны России.Как передает Report об этом сообщает BBC.

    "При проведении тренировочных полетов в результате технической неисправности во время захода на посадку за несколько километров до авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло авиационное происшествие с палубным истребителем МиГ-29К", - говорится в сообщении ведомства.

    По данным министерства, летчик катапультировался и был доставлен на борт крейсера. Его здоровью ничего не угрожает.

    "Российская корабельная авианосная группа продолжает действовать в Средиземном море по плану дальнего похода. Полеты палубной авиации продолжаются в соответствии с задачами", - добавили в ведомстве.

    Ранее телеканал Fox News сообщил, что истребитель МиГ-29 упал в Средиземное море у берегов Сирии.

    Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в составе ударной группы отправился к берегам Сирии 15 октября. Ударная группа пополнила уже размещенную у берегов Сирии российскую группировку из десяти боевых кораблей.

    НАТО ранеевыразила обеспокоенностьв связи с тем, что корабли могут быть использованы для нанесения ударов по мирному населению.

    "Мы обеспокоены в связи с возможным использованием этой боевой группы, и я очень ясно дал это понять", - заявил в конце октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    "Опасения связаны с тем, что авианосец "Адмирал Кузнецов" может быть использован как платформа для участившихся авиаударов по мирным жителям в Алеппо", - добавил он.

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